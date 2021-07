Fagfolk frykter lik skal utsettes for eksplosjon i kremasjonsovner

Hensikten med den mulige forskriftsendringen er at helsepersonell skal slippe å operere på lik, skriver Vårt Land.

Siden 2019 har Barne- og familiedepartementet vært i dialog med Helsedirektoratet, som forvalter obduksjonsloven, for å få et faktagrunnlag til å vurdere om forskriften kan endres. Nå advarer fagfolk

– Det kan komme ganske høye smell fra kremasjonsovnen når batteriet i et implantat eksploderer, sier Jørgen Forøy. Han er styremedlem i Krematorienetterverket, som er en del av Norsk forening for gravplasskultur.

– Det kan være en følelsesmessig påkjenning både for pårørende og ansatte dersom den avdødes kropp bli utsatt for en eksplosjon, sier han, som til vanlig jobber som krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø.

Men også den tekniske biten av problemstillingen veier tungt.

– I dag er det uvisst om det enkelte krematorium faktisk har ovner som tåler slike eksplosjoner, sier Forøy.

Barne- og familiedepartementet opplyser at de fortsatt arbeider med å innhente informasjon for å danne seg et beslutningsgrunnlag.