– Vi har aldri tidligere opplevd lignende og antar at det for mange henger sammen med ferieavvikling, sier Heidi Kristin Ringstad, som leder Liers vaksinasjonsprogram, til Lierposten.

De som har takket nei, er mellom 18 og 44 år og tilhører vaksinasjonsgruppene ti og elleve.

– Det er positivt for dem som sto etter dem på lista. Da rykker de fram i køen. Men for vaksinasjonsprogrammets del betyr det at vi fortsatt har 2.000 liunger i gruppe ti og elleve som ikke har tatt første dose, og som jeg ikke vet når vi kan få kalt inn igjen, sier Ringstad.

I kommunen blir innbyggerne kalt inn til vaksinetime på et bestemt tidspunkt, mens i andre kommuner, som nabokommunen Drammen, kan man velge mellom ulike tidspunkter og utvalgte datoer.

I løpet av uke 28 vil alle i Lier kommune ha fått tilbud om første dose.