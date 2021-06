Nasjonal ventekarantene avvikles torsdag

Den nasjonale ordningen for ventekarantene ble innført 29. mars og gjelder personer som deler bolig med en som er i smittekarantene, i påvente av negativ test eller utløp av karantene.

– Dette tiltaket innebærer en stor byrde for mange og anses å ha liten effekt for å hindre smittespredning slik smittesituasjonen er nå. Helsedirektoratet og FHI anbefaler derfor at ordningen med ventekarantene avvikles, og regjeringen støtter dette , skriver regjeringen i en pressemelding.

Ordningen avvikles fra midnatt, natt til 1. juli, og personer som allerede er i ventekarantene, kan gå ut av karantene på dette tidspunktet.

Samtidig kan kommunene selv innføre lokal ventekarantene dersom de anser det som nødvendig, slik tilfellet var før ordningen trådte i kraft.