Sør- og Nord-Norge vil bytte vær i helga

– Den kjekkeste nyheten for Sør-Norge er at det er meldt skikkelig knallvær de neste par dagene, forteller meteorolog Julie Solsvik Vågane til NTB onsdag.

Hun sier at det torsdag og fredag blir varmt og tørt vær og temperaturer på 25 og opp mot 30 grader for Sør- og Vestlandet – mens det i nord blir mye vind og spredt regn.

– Det blir mye vind i Nord-Norge, men ikke nok til at vi sender ut vindkastvarsel. Temperaturene vil være lave, på rundt 10–15 grader, sier Vågane.

Så snur det

Men i helgen kan det bli omvendt. Fra Trøndelag og oppover blir det finere vær der, og høyere temperaturer i både helga og utover i neste uke.

– Det kommer et lite blaff av sommer. Nå var det kanskje på tide at vi fikk litt finvær her oppe, sier Vågane, som sitter på jobb i Tromsø.

I Sør-Norge derimot, er helgas vær litt vanskeligere å forutse:

– Vi har det vi kaller «slappe lavtrykk», som vil si at det er noen ikke veldig tydelige, kraftige lavtrykk som er litt mer usikkert hvor og når de legger seg. Derfor er det litt vanskelig å varsle, men prognosene slik de ser ut nå, forteller oss om regn på lørdag.

Vågane kommer derfor med en tydelig oppfordring:

– Nyt dagene fram mot helga i sør! Det kan bli mer regn fra lørdagen av.

Fremdeles skogbrannfare

På grunn av det varme og tørre været er det fremdeles skogbrannfare på så å si hele Østlandet, forteller meteorologen.

– Det gjelder ganske store områder. Man må være forsiktig ute, det er lett for at det blir brann når det er så tørt og varmt. Så gjenstår det å se om det ventede regnet i helgen er nok til å dempe skogbrannfaren, forteller Vågane.