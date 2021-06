Islam Net har betalt siste avdrag på eiendom i Oslo

Den totale kjøpesummen for eiendommen i Haavard Martinsens vei 5 var 63,5 millioner kroner, bekrefter Mahir M. Osman i Islam Net overfor Vårt Land.

– Denne uken har vi med stor glede annonsert for våre givere at vi endelig har betalt siste avdrag for eiendommen. Dette er en stor milepæl i prosjektet og en gledens dag for oss, skriver Mahir M. Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net, i en epost til Vårt Land.

At de er i mål, bekreftes av selgeren Rune Borknes

– Beløpet er gjort opp for i sin helhet, sier han.

Islam Net har lenge ønsket seg en fast base i Oslo for sitt arbeid med å få unge norske muslimer til å praktisere en streng, salafi-inspirert form for islam. I mars kunne Filter Nyheter avdekke at et eiendomskjøp for nær 60 millioner kroner hadde funnet sted.

Det planlagte senteret skal inneholde moské med fasiliteter for bønn, konferanser, klasserom, ungdomsklubb, studio, lekeområder og lokaler for nettverksbygging, opplyser Islam Net på sine innsamlingssider, ifølge Vårt Land.