LO om Stendi-dom: – En seier for norsk fagbevegelse

– Jeg vil gratulere Fagforbundet og de 22 omsorgsarbeiderne som gikk til sak for å bli anerkjent som arbeidstakere i Stendi, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Tirsdag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett i den såkalte Stendi-saken, der 22 omsorgsarbeidere krevde å bli anerkjent som arbeidstakere i stedet for innleide konsulenter eller selvstendig næringsdrivende. Lagmannsretten ga saksøkerne medhold, og Stendi må betale rundt 24 millioner kroner til omsorgsarbeiderne.

– Dette er aller mest en viktig seier for saksøkerne, som har stått i en hard kamp for å få sine rettigheter anerkjent. Men det er også en veldig viktig seier for Fagforbundet og for hele norsk fagbevegelse, sier Følsvik om dommen.

LO-forbundet Fagforbundet har støttet saksøkerne i søksmålet.

Også Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er glade for at lagmannsretten dømte i favør av omsorgsarbeiderne.

Ap-nestleder Hadia Tajik krever at vanlige folk skal ha trygge og avklarte arbeidsvilkår etter dommen mot Stendi i lagmannsretten. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Altfor lenge har vanlige folk opplevd at store selskaper har organisert seg bort fra arbeidsgiveransvaret sitt. Arbeiderpartiet krever at vanlige folk skal ha trygge og avklarte arbeidsvilkår. Dersom valget gir en ny Ap-ledet regjering, vil vi gjøre de endringene som er nødvendig i arbeidsmiljøloven for å sikre at alle har det, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

– Lovverket har for mange gråsoner og er vanskelig å forstå. Kommersielle velferdskonserner viser at de er villig til å utnytte dette. Derfor får vi ikke grunnleggende sett løst dette problemet før vi har fått et forbud på profitt og kommersiell drift i velferden og et velregulert arbeidsliv der hele og faste stillinger er normen. Nå er det på tide med full opprydning, lyder det fra SV-nestleder Kirsti Bergstø.