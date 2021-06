Det skyldes blant annet at de aktuelle kommunene har en eldre befolkning og mange med underliggende sykdommer. Det innebærer at færre doser frigjøres til andre ettersom vaksineintervallet er seks istedenfor tolv uker for dem med underliggende sykdommer og dem over 65 år, skriver VG.

Nesbyen kommune i Hallingdal i Viken fylke anslår at de vil begynne å vaksine friske under 65 år fra 8. juli.

– Spranget blir for stort. Vi prøver å melde inn at det er greit at vi kan ha litt færre doser enn der det har vært mye smitte, men vi synes det blir feil om Oslo skal gjøre seg ferdig i ferien og så sitter vi igjen med så mye, sier kommunens beredskapssjef Svein Magne Juvhaugen til VG.

Kommunen har riktignok gitt 40,5 prosent av befolkningen første dose og fullvaksinert 28,7 prosent av den. Til sammenligning har Oslo gitt 50,1 prosent én dose og 29,2 prosent to doser, ifølge VGs oversikt.

Folkehelseinstituttet anslår at de fleste voksne skal ha blitt tilbudt første dose innen søndag 15. august.

Helse- og omsorgsdepartementet har stor forståelse for at enkelte kommuner reagerer, men fremhever at skjevfordelingen av vaksiner ifølge FHI vil komme hele Norge til gode.

– Det er ingen tvil om at smitten har bitt seg fast spesielt i Oslo og omegn. Det var en periode tidligere i vår der nær 100 prosent av all smitten i Norge stammet derfra. Det er klart at det FHI foreslo var kontroversielt, men vi ser allerede nå at det har antydninger til en positiv effekt. Oslo og omegn har betydelig lavere smitte, og delta-varianten ville hatt bedre grobunn hvis det ikke var sånn, sier statssekretær Saliba Korkunc.