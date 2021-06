Fengselsdirektør Knut Bjarkeid er død

Fengselsleder på Ila fengsel gjennom mange år, Knut Bjarkeid, døde mandag etter lengre tids sykdom, melder NTB.

Bjarkeid er blant annet kjent for sin kamp for å bedre kårene for de aller sykeste innsatte og de forvaringsdømte, skriver Fri Fagbevegelse.

Menneskerettsorganisasjonen mener Bjarkeid har vært en av de viktigste talspersonene for de norske fengselsinnsattes sak, særlig når det gjelder langvarig isolasjon for innsatte.

Fikk ALS



Den tidligere fengselslederen ble diagnostisert med den sjeldne nervesykdommen ALS i 2019.

– Det er bare noen uker siden jeg fikk diagnosen, men sykdommen har jeg nok hatt et par år, sa han i et intervju med NRK i mai 2019, kort tid etter diagnosen.

– Musklene forsvinner – det er akkurat som om kroppen spiser dem opp, sa han om selve sykdommen.

Forventet levetid med ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) er to til fem år.

– Hvordan den sykdommen utvikler seg er det ingen som vet, annet enn at den er hundre prosent dødelig, sa Bjarkeid i et intervju med TV 2 i april i fjor.

Intervjuet ble gitt i forbindelse med at Bjarkeid ble tildelt Amnestyprisen.

– Behandler man mennesker som mennesker, får man mennesker

«Bjarkeids innsats har ført til konkrete resultater. Den sittende regjeringen har stilt midler til rådighet for å forbedre soningsforholdene for psykisk syke fanger på Ila. Nå er det opprettet en egen «forsterket fellesskapsavdeling» for innsatte med psykiske lidelser», skrev Amnesty blant annet i sin begrunnelse da Bjarkeid mottok organisasjonens pris i 2020.

– Behandler man mennesker som mennesker, så får man mennesker. Behandler man folk som dyr, så får man dyr, sa Bjarkeid i et intervju med Fri Fagbevegelse for tidligere denne månedem.

Knut Bjarkeid ble 68 år gammel.