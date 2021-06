Grieg Seafood bekrefter forhandlinger om Shetland-salg

Selskapet mener virksomheten er verdt minst 1,5 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

I en børsmelding sent mandag kveld bekrefter Grieg Seafood ASA pågående forhandlinger om å selge Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. – morselskapet for virksomheten på Shetland.

– Forhandlingene er pågående. Grieg Seafood vil ikke gi ytterligere kommentarer før en definitiv avtale foreligger eller når samtalene er avsluttet, skriver selskapet i meldingen.

Salget kommer ikke overraskende, ifølge DN. Selskapet bekreftet i november i fjor at det sannsynligvis går mot et salg i løpet av 2021. Det ble også gjort et forsøkt i 2016, som ikke førte fram.

Selskapet har slitt med driften på Shetland og tapt penger. Årsproduksjonen ligger på rundt 15.000 tonn laks. Grieg Seafood produserer laks i Norge, Canada og Shetland.