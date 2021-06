Vedum vil ikke stille Ullevål-ultimatum

– Vi ser hvordan det har begynt å bevege Arbeiderpartiet, fordi Oslo Ap har endret standpunkt, så vi har god tro på både argumentene våre og at det skal være mulig å få snudd, sier Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen i forbindelse med partiets sommerpressekonferanse.

Førstekandidat for Oslo Sp, Jan Bøhler, har uttalt til Aftenposten at kampen for å bevare Ullevål sykehus er «valgsak nummer én».

Helse sør-øst ønsker å rive Ullevål sykehus og selge tomten for å finansiere nytt sykehus på Gaustad. Planene har utløst store protester fra sykehus-aktivister, ansatte og Oslo bystyre. En måling fra Respons Analyse har vist at sju av ti Oslo-folk ønsker å beholde Ullevål.

Vedum sier Senterpartiet unngår ultimatum, men går til valg på det de mener. Bevaring av Ullevål har Sp løftet fram fordi det er noe de mener er viktig.

– Vi stiller ikke ultimatum på noe som helst. Da blir det sånn at Arbeiderpartiet stiller ultimatum én dag, så stiller vi en annen dag, og sånn går nu dagan, sier Sp-lederen.