Tenåringsgutter tiltalt for voldtekt av barn under 14 år

– Jeg tror knapt jeg har hatt noen saker som dette i løpet av min karriere på 25 år, sier statsadvokat Leif Aleksandersen i Agder statsadvokatembeter til Fædrelandsvennen.

En annen jente har status som fornærmet i saken etter å ha vært vitne til den angivelige voldtekten. Hendelsen skal ha skjedd i fellesferien i fjor sommer. Agder tingrett har satt av tre dager til saken som starter 12. juli.

Guttene, som begge er over den kriminelle lavalderen på 15 år, har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen, men har erkjent at de har vært på stedet. Den ene skal ha hatt en mindre delaktig rolle i saken. De to er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år på tre tiltalepunkter.

– Min klient mener at dette var noe som skjedde frivillig, og ser fram til å forklare seg om dette i retten, sier advokat Marius Staurset, forsvarer for en av guttene i saken.

Verken jentas bistandsadvokat eller forsvareren til den andre gutten, ønsker å kommentere saken overfor Fædrelandsvennen.