Råd skal vurdere norsk finanspolitikks bærekraft

Det skjer gjennom at Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål får endret mandat – og bytter navn til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

– I årene som kommer står Norge overfor flere utfordringer i den økonomiske politikken, blant annet et stigende inndekningsbehov i offentlige finanser og grønn omstilling i økonomien. I lys av utfordringene mener jeg det nå er et godt tidspunkt for å innhente regelmessige eksterne råd om den langsiktige bærekraften i finanspolitikken, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Som tidligere skal professor Steinar Holden lede utvalget.

Ifølge E24 har Danmark og Sverige allerede tilsvarende råd, i form av henholdsvis «økonomiske vismænd» og Finanspolitiska rådet.

Rådet i Norge vil kunne komme med kritikk, men også kunne gi økt ryggdekning for krevende politiske grep, som å stramme inn på oljepengebruken, skriver finansnettstedet.