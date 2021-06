Moseng er for mange kjent som fast gjestende dyrlege på TV 2 gjennom flere år.

– Jeg er meget takknemlig for å få anledning til å lede Veterinærinstituttets høyt kompetente medarbeidere, i helt nye fasiliteter ved nytt hovedkontor på Ås. I tillegg brenner jeg for Veterinærinstituttets viktige samfunnsoppdrag, sier Moseng, som tiltrer 1. oktober.

Moseng er utdannet ved Norges veterinærhøgskole, som i dag er en del av NMBU og Veterinærinstituttets nærmeste nabo på Ås. Siden 2014 har hun hatt full jobb som president i Den norske veterinærforening.

Hun har også hatt flere internasjonale verv, lang yrkespraksis og har drevet egen dyreklinikk.

– Vi har tro på at hun vil stå på for å virkeliggjøre målet om god helse for dyr, fisk og mennesker, sier styreleder Hanne Blåfjelldal for Veterinærinstituttet.

Instituttet har 300 medarbeidere som blant annet formidler kunnskap om dyrevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat. Gjennom forskning, diagnostikk og risikovurderinger gir instituttet råd til myndigheter og næringer.