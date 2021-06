Solberg (H) sier til P4 at hun beklager at hun er en del av statistikken, men sier hun nok ikke hadde blitt bøtelagt dersom hun ikke var statsminister.

– Der sa vel egentlig politiet at hvis jeg ikke hadde vært meg, så ville jeg ikke fått bot for det jeg gjorde. Men det var fordi jeg var statsminister og burde kunne reglene, sier statsministeren til P4.

Det var i forbindelse med feiringen av sin egen 60-årsdag på Geilo at Solberg brøt regelen om at det ikke var lov å ha flere enn ti gjester. Politiet reagerte med å ilegge henne et forelegg på 20.000 kroner.

I alt viser politiets oversikt at det er gitt 762 forelegg for brudd på coronareglene siden mars i fjor. Flest er gitt i Oslo, der det er gitt 217 forelegg, bak ligger Agder med 133 forelegg og deretter Innlandet med 127 forelegg.

Færrest forelegg er skrevet ut i Finnmark, hvor politiet bare har gitt ni bøter for brudd på reglene siden i fjor.