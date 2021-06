Norske soldater hjem fra Afghanistan

Lørdag befinner statsminister Erna Solberg (H) seg på Gardermoen for å markere at det siste flyet med norske soldater kommer hjem fra Afghanistan. Til stede er også forsvarsministeren, samt sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.

Minnemarkering i Gjerdrum

Det nærmer seg et halvt år siden det enorme leirskredet som rammet Gjerdrum 30. desember. Lørdag arrangerer kommunen en minnemarkering for de ti personene som mistet livet i katastrofen. Blant annet blir det en samling med kulturelle innslag ved Gjerdrum golfklubb.

Pride-parader verden rundt

Lørdag holdes det Pride-parader i en rekke byer rundt om i verden, deriblant Paris, Roma, Istanbul og Mexico by. Også i Oslo vil det tradisjonen tro bli holdt Pride-paradene gjennom gatene, selv om arrangementet naturlig nok er noe nedskalert som følge av pandemien.

Nederland fjerner nesten alle tiltak

Koronasmitten har gått betydelig ned i Nederland de senere ukene. Lørdag fjerner landets myndigheter nærmest alle smitteverntiltak. Den eneste viktige regelen som blir stående, er at folk holder 1,5 meters avstand til hverandre. Også i Spania lettes det på tiltakene, og blant annet fjernes kravet om munnbind utendørs.

EM i fotball fortsetter

Det har vært to dager pause etter at gruppespillet i fotball-EM ble ferdigspilt onsdag kveld. Lørdag er det duket for de to første åttendedelsfinalene i sluttspillet. Wales møter Danmark, mens Italia skal spille mot Østerrike.