Professor: – Barn bør vaksineres mot covid-19

Folkehelseinstituttet (FHI) er i gang med en utredning av om barn og unge skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet. De skal først vurdere aldersgruppen 16–17 i løpet av kort tid, før de over sommeren konkluderer for dem mellom 12 og 15.

Professor og forfatter Anne Spurkland er ikke i tvil.

– Barn bør vaksineres. Hvorfor skal barn gjennomgå den infeksjonen når vi har vaksine? Det er ikke sånn at det å ha infeksjoner, gjør deg friskere. Immunforsvaret trenger ikke infeksjoner, sier Spurkland til VG.

Hun er ekspert på immunforsvaret og mener at vaksinering av barn vil være bra både for immuniteten i samfunnet og for barnet selv.

– Det er mange faktorer som må vurderes dersom man skal tilby vaksine til friske ungdommer, skriver FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl i en epost til avisen.