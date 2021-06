Venter mye trafikk over grensen – du må regne med kø

Til helgen forventer politiet størst trafikk over grensen søndag ettermiddag og kveld, da mange skal hjem fra feriehuset i Sverige.

Forrige søndag var trafikken størst i tidsrommet 14 til 22. Da var køen var på det meste på fire timer, opplyser Øst politidistrikt.

Seksjonssjef Merete Beck i utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt, anbefaler de reisende om å velge hjemturen på tidspunkter ikke alle andre skal hjem.

– For å unngå å bli sittende i kø inn mot grensekontrollen søndag ettermiddag og kveld, kan et råd kan være å reise hjem tidligere på dagen, eventuelt mandag morgen for dem som har mulighet for det. Trafikken er også mindre over Ørje, sier Beck.

Torsdag var det i 20.30-tiden rundt to timers ventetid, og køen var ikke borte før fem timer senere.

Beck minner om at reisende må huske å innreiseregistre seg før de kommer til grensen.