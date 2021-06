Ja til å prøve ut nullutslipp i Bergen og Oslo

– Regjeringen vil legge til rette for utprøving i form av pilotprosjekter. Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier Hareide til Aftenposten.

Bergen og Oslo ønsker å teste ut slike forbudssoner for å redusere utslipp av skadelige klimagasser fra bensin- og dieselbiler.

Det er Statens vegvesen som får oppdraget med å legge til rette for nullutslippssoner og skal vurdere hvordan det kan gjennomføres uten å omfatte hovedveinettet og riksveier.

Innføring betyr forbud mot diesel- og bensinbiler i enkelte gater eller områder i byene. Det er ikke kjent hvordan forbudet påvirker hybridbiler.

Samferdselsministeren sier den største utfordringen er å få livene til innbyggerne og næringslivet til å fungere med restriksjonene.

– Vi må ikke lage for store ulemper for folk som ikke har råd til å kjøpe elbil umiddelbart, sier Hareide, som vedgår at det er «riktig å påpeke at dette er inngripende tiltak».

I Oslo er det i første omgang sentrum fra Aker Brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst som blir berørt. Sonene skal etter planen være på plass i 2023, skriver Aftenposten.

Stavanger og Trondheim er også interessert i å utrede nullutslippssoner.