Overgrepsdømt mann varetektsfengslet i Norge etter soning i Gambia

Mannen nekter straffskyld, ifølge NRK.

Advokat Sigurd Klomsæt, som i mange år har bistått mannen i 50-årene, bekreftet tidligere mandag overfor TV 2 at klienten er tilbake i Norge og i politiets forvaring.

Mannen i 50-årene ble pågrepet av gambisk politi i 2010 etter at myndighetene i landet ble tipset av norsk politi. Da politiet oppsøkte mannen, hadde han angivelig flere mindreårige gutter på soverommet i huset hvor han bodde.

Mannen var da også siktet for flere nye forhold som ikke var rettslig avgjort i Norge etter at han tidligere var blitt dømt for overgrep mot barn, blant annet mot sin egen sønn.