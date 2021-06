E24: 5.000 selskaper som fikk coronastøtte, kunne klart seg fint uten

E24 har gjennomgått regnskapene til 7.717 selskaper som fikk coronastøtte fra staten i fjor. Gjennomgangen viser at 495 millioner kroner kunne ha blitt tilbakebetalt uten at selskapene ville ha gått i minus. Få har betalt tilbake støtte.

– De som skal føle seg snurt når de leser gjennom disse tallene, er alle utenom de rike, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24.

– Tallene viser at det er veldig stort behov for å diskutere måten denne tildelingen ble gitt på. Jeg synes det er en interessant oversikt, som vil få åpenbare politiske etterspill, sier økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at ordningen på ingen måte har vært perfekt, men at den måtte være bred for å treffe hele næringslivet.

18.600 bedrifter som fikk støtte, har ennå ikke levert regnskap. De fikk 90,5 prosent av den totale kontantstøtten i 2020 og inkluderer selskaper i hardt rammede bransjer som restaurant, uteliv og hotellbransjen.