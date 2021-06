Statsministeren var til stede da Røde Kors åpnet sommerberedskapen

– Denne sommeren bør alle friske opp førstehjelpskunnskapene sine. Den aller første hjelpen en skadd får før vi eller andre kommer fram, kan være forskjellen på liv og død.

Det var budskapet fra president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors, da de åpnet sommerberedskapen i Ålesund søndag.

Mange som ikke er fjell- eller sjøvante legger planer for naturopplevelser i Norge. Over 6.000 frivillige fra Hjelpekorpset er denne sommeren i beredskap for å bistå turgåere.

– Den fantastiske, men av og til i overkant ville naturen både langs kysten og i fjellet, krever at man tar gode og trygge valg. Røde Kors har forhøyet sin beredskap denne sommeren for å kunne yte hjelp både i lavlandet og i de røffeste fjellområdene våre, sier Sveinsvoll.