Delta kan bli dominerende – FHI ikke bekymret

Per 15. juni var det 139 tilfeller påvist i Norge, alle knyttet til få utbruddssteder med lite spreding videre.

– Vi vet ikke hvordan Delta-varianten vil utvikle seg i Norge. Forekomsten er lav og den har foreløpig ikke økt dramatisk. Og selv om den skulle bli dominerende i Norge i slutten av juli, vil vi samtidig ha kommet langt i vaksinasjonsprogrammet og derved fått god beskyttelse i befolkningen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Delta er en bekymringsvariant for Folkehelseinstituttet (FHI) fordi den ser ut til å trenge lettere gjennom folk som bare har fått en vaksinedose. Tall fra Storbritannia tyder på at en dose vaksine kun gir 33 prosent beskyttelse mot den denne varianten – men full beskyttelse etter to.

Samtidig ser det ut til at ett stikk holder mot alvorlig sykdom. Hvis mange nok er vaksinert, vil det også hindre spredning og føre til at Delta-varianten ikke vil ha så mange å smitte.

– Vi er foreløpig ikke altfor bekymret for konsekvensene av at den tar over, selv om det skulle skje i løpet av juli måned. I slutten av juli vil de fleste over 45 år i den norske befolkning være vaksinert, sier han til avisen.