Norge åpner opp litt mer

Vi tar et stort steg på veien tilbake mot en normaltilstand når Norge i dag gjennomfører trinn tre i gjenåpningsplanen.

Det innebærer blant annet at flere kan samles, at skjenkestoppen ved midnatt fjernes og at breddeidretten kan starte opp igjen med kontakttrening.

Samtidig blir det nå en grense på inntil 5.000 deltakere på arrangementer med faste, tilviste plasser ved hjelp av koronasertifikatet.

NFF stemmer om Qatar-boikott

Det avholdes ekstraordinært ting i Norges Fotballforbund fra klokken 12. Der skal det avklares om Norge går inn for boikott av VM i Qatar eller ikke.

Boikottkravet fikk styrke da Tromsø og senere flere eliteklubber vedtok boikott, men et NFF-utvalg har rådet tinget til ikke å gå inn for boikott av mesterskapet, som arrangeres neste år.

To EM-kamper

Mens det så langt i EM har vært tre kamper om dagen, er det «bare» to kamper i dag. De avsluttende kampene i gruppe A spilles samtidig klokken 18. Italia mot Wales sendes på TV 2, mens Sveits-Tyrkia går på TV 2 sport 1.

Fotballen ruller videre her hjemme

Norge er ikke med i EM og har derfor ikke EM-pause. Den norske eliteserien har sju kamper i dag. Først er det lokaloppgjør mellom Mjøndalen og Strømsgodset klokken 15.

18-kampene er slik: Brann – Odd, Haugesund – Kristiansund, Molde – Stabæk, Rosenborg – Sarpsborg, Tromsø – Lillestrøm.

Runden blir avsluttet med storkamp mellom Vålerenga og Bodø/Glimt klokka 20.

Regionvalg i Frankrike

Ytre høyre-partiet Nasjonal samling ligger an til å få god oppslutning når Frankrike arrangerer regionvalg i dag. Marine Le Pen og hennes parti kan vinne flere regioner i første valgrunde, men risikerer å miste dem hvis motstanderne går sammen om en mobilisering i andre valgrunde, noe som skjedde i 2015.

Villblomstenes dag

Det er villblomstenes dag i dag, og det markeres med turer rundt om i hele landet fra Svalbard til Halden. Det skjer mens sommerblomstringen er på sitt høydepunkt.

Dagen blir feiret i hele Norden for 20. år på rad. Norsk Botanisk Forening inviterer til turer flere steder, og oppfordrer folk til å bli kjent med de ville, vakre vekstene i sitt nabolag.

Statsministeren møter hjelpemannskap

Statsminister Erna Solberg er på reise på Vestlandet, og markerer i formiddag starten på sommersesongen sammen med Røde Kors i Ålesund. Der blir det gjennomført demonstrasjoner av redning fra båt og hjerte/lunge-redning.

Solberg besøker også Hareid, Ulsteinvik, Fosnavåg og Volda.