Senterpartiet i Oslo har mistet tilliten til MDG som byrådsparti

Det rødgrønne byrådet gikk onsdag av som svar på mistillitsvedtaket mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Til Aftenposten forteller Sandkjær for første gang hvilket råd hun ga Borgen: Hun ba henne gi Raymond Johansens byråd en ny sjanse, men uten at MDG er med. Hun sier at Sp gjerne blir med Ap og SV i et nytt byråd om de blir spurt

– Vi i Sp har mistet tilliten til MDG som byrådsparti. De har vist at de setter seg selv foran samarbeid og styring av byen, sier Sandkjær.

Sandkjær sier hun mener håndteringen av vannverkssaken har vist en «total mangel på respekt for flertallet i bystyret».

– Dette handler ikke om enkeltbyråder, men om hvordan et helt parti forholder seg til det å ha byrådsmakt og hvordan de følger opp den rollen, sier hun.

– Dette er voldsomme anklager, sier Sirin Stav, gruppeleder i Oslo MDG, i en skriftlig kommentar til Aftenposten.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at de kommer med så harde angrep. Det er ufint og useriøst å påstå at MDG ikke styrer byen på en trygg og ansvarlig måte, slik vi har vist gjennom seks år i byråd og senest gjennom pandemien.