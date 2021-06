Restaurant ble stengt etter smitte – vurderer å anmelde gjest

De to gjestene var i restauranten mandag, og fikk tirsdag beskjed om at de hadde testet positivt for coronavirus, melder Fædrelandsvennen.

Lørdag ble restauranten stengt i ti dager etter at det viste seg at en ansatt var blitt smittet.

Alle gjester som har vært i restauranten onsdag, fredag og lørdag må nå teste seg. Restaurantsjef Rune Egedal sier til Fædrelandsvennen at de mistenker at gjestene var i ventekarantene da de besøkte restauranten.

– Om jeg får bekreftet at dette stemmer, at de valgte å droppe ventekarantene, så anmelder jeg. Dette koster for oss på Pieder Ro, sier han.