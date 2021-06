FHI-ekspert: Mer smitte kan ha en positiv effekt

Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet sier til VG at så lenge vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, kan vi tåle mer smitte. Hun trekker parallellen til influensaviruset, som de fleste håndterer.

– Sirkulasjon av virus kan ha positiv effekt – for da vil du «booste» immunresponsen din. Så lenge du ikke blir veldig syk, vil du friske opp immunforsvaret, sier hun.

Watle sier at når hele befolkningen over 18 år er vaksinert, vil vi se smitte blant barn, uvaksinerte og dem vaksinen ikke har hatt beskyttende effekt for.

FHI vurderer i sommer om barn og unge skal vaksineres, og om vi trenger en tredje oppfriskningsdose.

Om barn sier Watle at de generelt har lav risiko, men at noen vil få alvorlig sykdom hvis mange blir smittet. Vaksinene vi bruker, ser så langt ut til å beskytte mot alvorlig sykdom, selv når de ikke beskytter mot smitte.

I deltautbruddet i Færder kommune er for eksempel sju av drøyt 70 smittede fullvaksinerte. Alle disse har fått lette symptomer, sa kommuneoverlege Elin Jacobsen til NTB fredag.