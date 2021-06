Tre til sykehus etter ulykker på E18

Politiet skriver på Twitter at det i løpet av kort tid tidlig lørdag ettermiddag skjedde to separate ulykker i det samme området, én nord for Kopstad i sørgående løp og én på avkjøringsrampen sørover.

Operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt opplyser til Dagbladet at det kun var i ulykken på avkjøringsrampen sørover det ble meldt om personskader. Totalt to biler og fem personer var involvert.

– Det er meldt om personskader hos to foreldre og et lite barn. De er sendt til sykehus for sjekk, men det er ikke mistanke om alvorlige skader, sier operasjonslederen.

Vegtrafikksentralen meldte om opptil 40 minutters forsinkelse på grunn av ulykkene og mye trafikk.