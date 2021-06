Mandag var mannen inne til et mange timer langt avhør der politiet blant annet stilte spørsmål om kjøretøy han har disponert, reiser han har gjennomført til Russland og hva han gjorde på konkrete datoer forut for forsvinningen, får TV 2 opplyst.

Han skal ifølge kanalen ha en perifer relasjon til en person den såkalte «kryptomannen», som er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse i saken, kjenner godt.

Kryptohandleren har via sin advokat Øystein Storrvik fått bekreftet av politiet at han har status som vitne i saken.

– Han er også avhørt som vitne. Da er det naturligvis en belastning at det skrives ting på nettet der det påstås at han er skyldig i saken. Det dreier seg om erstatningsutløsende ærekrenkelser som også kan være straffbare i form av krenking av privatlivets fred fordi anklagene er så alvorlige, sier Storrvik til TV 2.

I juni ble det kjent at politiet har blitt tipset om navngitte personer og miljøer etter å ha delt flere opplysninger om kryptovalutasporet i Lørenskog-saken.

Det skjedde etter at politiet i mai gikk ut i VG med opplysninger om at den eller de som står bak ugjerningen, i løpet av sommeren 2018 overførte et beløp i den relativt ukjente kryptovalutaen dash til en konto på kryptobørsen Huobi.

På Huobi-kontoen ble pengene vekslet fra dash til den langt mer kjente kryptovalutaen bitcoin. Disse bitcoinene ble senere brukt til å kommunisere med Tom Hagen (70) gjennom kodede meldinger.

Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth, som forsvant fra parets hjem 31. oktober 2018, men nekter for å ha noe med saken å gjøre.