197 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 197 koronasmittede i Norge. Det er én mindre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 174 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 193, og dermed er den nasjonale smittetrenden fallende.

I Oslo har 44 personer fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Det er 26 flere enn samme dag i forrige uke.

Opptellingen i gang i Iran

Stemmelokalene i Iran stengte ved midtnatt norsk tid etter det som ble en lang valgdag uten den store oppslutningen om presidentvalget. Foreløpige tall viser at den nasjonale valgdeltakelsen var på 37 prosent.

Myndighetene opplyser at de forventer å ha et foreløpig valgresultat og tall for valgdeltakelse klart tidligst lørdag morgen. Et endelig valgresultat kan komme midt på dagen lørdag.

300 millioner vaksinedoser satt i USA

President Joe Biden feiret fredag forsiktig landets nye milepæl i kampen mot koronapandemien og kunngjorde at 300 millioner vaksinedoser nå er satt i USA.

Biden ga vitenskapsfolk, selskaper, det amerikanske folket og statsapparatets felles innsatts æren for at så mange er vaksinert i løpet av hans 150 første dager ved makten.

Mann til sykehus etter mulig voldsehendelse på Grünerløkka

En mann er innlagt på sykehus med alvorlige, men uavklarte skader etter det politiet mener kan være en voldshendelse på Grünerløkka natt til lørdag.

Mannen var bevisstløs da helsepersonell tok seg av ham i Fossveien klokken 1.30. Politiet fikk melding om saken via AMK etter at forbipasserende fant mannen liggende på gaten i nærheten av Kubaparken.

To menn til sykehus etter slagsmål i Havøysund

To menn er innlagt på sykehus i Hammerfest etter å ha blitt påført alvorlige skader i et slagsmål i Havøysund i Vest-Finnmark natt til lørdag. Begge ble fløyet med ambulansehelikopter fra Havøysund til Hammerfest.

Politiet fikk melding om slagsmålet klokken 1.12. Litt senere på natten ble en mann i 30-årene pågrepet i saken, mistenkt for vold.