Rasismesaken i Elverum: Påtalemyndigheten mener far og sønner bør fengsles

– Dette handler om ren trakassering av andre mennesker på grunn av hudfarge, sa aktor Helge A. Eidsvaag i retten fredag ifølge NRK.

Der ba han om at den tiltalte faren dømmes til fengsel i fem måneder. I tillegg ber aktor om at sønnen på 18 blir dømt til 30 dager i fengsel. Den andre sønnen på 16 bør dømmes til 65 dager i fengsel, men av disse gjøres 50 ubetinget.

Faren og de to sønnen nektet straffskyld etter tiltalen i tingretten.

Saken som startet i Østre Innlandet tingrett tirsdag, har vært omtalt som en rasismesak. En 55 år gammel far og hans to sønner på 16 og 18 år er tiltalt for vold og trusler mot en norsk-somalisk familie, som etter flere år valgte å flytte fra Elverum til Oslo.

Tiltalene omfatter flere hendelser mellom 25. desember 2019 og fram til slutten av juni 2020.

Blant dem er en hendelse i fjor sommer da de to sønnene er tiltalt for å ha løpt etter to av barna til den norsk-somaliske kvinnen og fem andre ungdommer av utenlandsk opprinnelse. Guttene skal ha hatt en jernstang i hånden, og hundene deres løp foran.