Solberg forsvarer strenge kjæresteregler

Fra lørdag avskaffer Norge noen av sine svært strenge innreiseregler, og det åpnes for at flere nære familiemedlemmer skal slippe inn i landet. Det gjelder utlendinger bosatt i EØS-området eller Storbritannia, som er voksne barn, foreldre, besteforeldre, barnebarn – eller kjærester av noen som er bosatt i Norge.

Det er imidlertid ikke hvilken som helst kjæreste som slipper inn i landet. Vedkommende må være over 18 år, forholdet må ha vart i minst ni måneder, og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Partene må også sende inn en søknad om kjærestebesøk til Utlendingsdirektoratet (UDI), som må godkjenne innreisen. Kjæresten må dessuten altså være bosatt i Europa inntil videre.

– Dette er unntak fra regler som alle andre må ha, nettopp fordi man mener kjærligheten må kunne dyrkes, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Er du komfortabel med slike regler i et demokrati?

– Ja. Fordi vi skal sørge for å hjelpe og åpne for dem som faktisk er kjærester, og ikke gjøre dette til en ordning for folk som ikke er kjærester, men som bare har lyst til å komme inn i landet.