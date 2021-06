NHO om gjenåpningen: – Viktig milepæl for reiseliv og restauranter

– For reiseliv, restauranter og overnatting er det en viktig milepæl at det åpnes for flere besøkende på arrangementer og at den nasjonale skjenkestoppen oppheves, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Fredag meldte regjeringen at neste steg i gjenåpningsplanen blir iverksatt søndag 20. juni klokken 12. Blant annet blir det åpnet for større arrangementer både privat og offentlig, den nasjonale skjenkestoppen oppheves, og det globale reiserådet for EU/EØS, Schengen-området og Storbritannia blir avviklet fra 1. juli.

– Samtidig håper vi at regjeringen raskt og på en smittevernmessig forsvarlig måte, kan gå videre med å åpne for flere arbeidsreisende. Mangelen på kompetanse og arbeidskraft skaper fortsatt store utfordringer for norske bedrifter, sier Melsom.