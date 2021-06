Solberg: Bør være glad i kø om du skal ut og reise i sommer

– Etter alle solemerker er det sånn at hvis du skal ut og reise i sommer, så bør du være glad i kø når du kommer tilbake. Ta med deg godt humør for å huske at den køen er der av hensyn til helsetilstand, åpenheten og jobbene til folk i Norge, sa Solberg på pressekonferansen fredag om gjenåpning av Norge.

UD opphever reiserådet i EØS/Schengen og Storbritannia fra og med 5. juli. Det betyr at du trygt kan bestille reise til disse områdene nå med avreise fra og med 5. juli og full dekning på reiseforsikringen.

– Vi anbefaler alle å undersøke karantene- og innreiseregler, både ut og når du skal hjem til Norge, og hvilken dokumentasjon som kreves i landet du skal til, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige sier følgende:

– Vi anbefaler at reiserådene alltid følges, og vår forsikring bygger på norske myndigheters reiseråd. Men velger du likevel å reise til et land som er rødt etter 5. juli, har du fortsatt gyldig reiseforsikring for alle hendelser og skader som ikke har sammenheng med coronasituasjonen, sier Rysstad.