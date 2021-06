Helsedirektoratet og FHI anbefaler at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt oppheves

Regjeringen holder pressekonferanse om neste trinn i gjenåpningsplanen fredag klokken 13. Da blir det klart om de følger anbefalingen.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler å oppheve den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, men de vil fortsatt at det skal være krav om borservering av alkohol og sitteplasser til alle. I tillegg vurderer de det som nødvendig og forholdsmessig at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye gjester etter midnatt, for å gjøre eventuell smittesporing enklere.

Også kravet om registrering av gjester på serveringssteder vil fortsette.

Synkende smittetall, færre coronapasienter på sykehusene og flere som har fått både en og to vaksinedoser er bakteppet for at FHI og Helsedirektoratet nå vil ta samfunnet enda et skritt i retning tilbake til normalen.

Forrige gjenåpningstrinn ble iverksatt natt til torsdag 27. mai. Regjeringen har tidligere sagt at de vil bruke om lag tre uker til å vurdere situasjonen og gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.