Mitt Kongsvinger: Sju personer fikk saltvannsinjeksjon i stedet for vaksine

På kommunens Facebook-profil opplyser Kongsvinger kommune at en rutinesvikt medførte at sju av de 147 som ble vaksinert i Holthallen mellom klokken 12 og 13.30 torsdag, har fått saltvannsinjeksjon i stedet for vaksine.

Det var Mitt Kongsvinger som først skrev om saken.

Kommunen opplyser at samtlige som fikk vaksine i dette tidsrommet, vil bli kontaktet av vaksineteamet. De vil ved hjelp av blodprøver og individuell vurdering avdekke hvem de sju er.

Disse vil få tilbud om ny vaksinering så snart kommunen får avklart hvem det er snakk om. Kommunen har informert Folkehelseinstituttet (FHI) om hendelsen.