Sak mot dansende politi på russebuss henlagt

Saken er henlagt som intet straffbart forhold, opplyser Spesialenheten for politisaker.

Politipatruljen ble anmeldt av en privatperson etter at en video, publisert på Dagbladet , viste to politibetjenter som danser tett med russen. Personen som anmeldte, mente politiets oppførsel var uakseptabel, og at betjentene viste liten respekt for smittevernreglene.

Politiet har i ettertid beklaget hendelsen, og at patruljen ikke fulgte nasjonale råd om smittevern. Ifølge Spesialenheten for politisaker var det ikke påbud om bruk av munnbind da hendelsen fant sted, men en anbefaling fra nasjonal myndighet og kommunelegen om bruk av munnbind.

«Forholdet ble ikke rammet av en straffebestemmelse, og saken er henlagt som intet straffbart forhold», skriver Spesialenheten.

Politiet har opplyst at hendelsen oppsto da patruljen på tre betjenter ble invitert inn i russebussen, og alle gikk inn.

«Den ene gikk umiddelbart ut igjen, mens to ble igjen litt lenger, anslått til 1–2 minutter. Da noen av russen danset til musikken, ble de litt «revet med» og tok noen dansetrinn sammen med russen før de gikk ut igjen».