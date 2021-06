Kongehuset takket nei til å koble Prinsehytta til nytt vannkraftverk

Landbruks- og matdepartementet eier en seter noen hundre meter unna Prinsehytta i Sikkilsdalen, og de tok kontakt med Det kongelige hoff for å høre om kongeparet ville koble seg på et planlagt, oppgradert vannkraftverk, som skal forsyne setra med strøm, skriver Nationen.

Prislappen for kongeparet ville blitt 4,85 millioner kroner for å dekke omkostningene. Løsningen ville erstatte dieselaggregatet som i dag forsyner Prinsehytta med strøm, men kongeparet takket nei.

«Den økonomiske rammen ligger utenfor de investeringsmål som er planlagt for eiendommen i tiden som kommer», skriver slottsforvalter Per Arne Bjørnstad i et avslag på epost til departementet.

Fagdirektør Amund Lie i Landbruks- og matdepartementet sier til Nationen at kongeparet ikke vil få flere tilbud fra departementet, men at samarbeidet om en eventuell felles løsning er «meget godt og ryddig» og at de «erfarer» at Det kongelige hoff vurderer andre alternative miljøvennlige energikilder på Prinsehytta.