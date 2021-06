PST: Trusselen fra ekstrem islamisme er ikke lenger skjerpet

PST vurderer det fremdeles som mulig at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de neste 18 månedene, skriver de i en pressemelding.

Grunnen til at trusselen fra ekstrem islamisme ikke lenger er skjerpet, er blant annet mindre fokus på krenkelser av islam i Europa, og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn det PST så at de hadde intensjoner om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge.