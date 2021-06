Pensjonert offiser må betale tilbake penger til Forsvaret

I april skrev Dagens Næringsliv at Kristin Lund hadde fått flyttepenger både fra FN og det norske Forsvaret i forbindelse med utenlandstjeneste i tiden mellom 2014 og 2019.

Nå er saken gransket, og konklusjonen er at Lund må betale tilbake 160.000 kroner til Forsvaret.

– Forsvaret bestemte selv å gi Kristin Lund logistikkstøtte. I vår gjennomgang av denne saken har vi funnet at det meste av frakten Forsvaret organiserte for Kristin Lund, faller inn under det som er hensikten med FNs relocation grant, skriver Forsvarets talsperson Frank Sølvsberg i en epost til Forsvarets forum.

Lund uttalte til Forsvarets Forum i april at hun ville betale tilbake pengene dersom det viser seg at det er gjort en feil. Hun kommenterte torsdag ikke saken ytterligere.

– Kristin Lund har hele tiden sagt at dersom hun har fått dekket frakt hun ikke burde fått dekket, så vil hun betale summen til Forsvaret. Det gjør hun nå, skriver Sølvsberg.

Forsvaret dekket flytteutgiftene til alle i den norske kontingenten som var utplassert. I ettertid ble det klart at Lund, som var sjef og engasjert direkte av FN, fikk dekket sine tilsvarende utgifter gjennom FNs ordninger.