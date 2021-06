Regjeringen kommer med nytt om gjenåpningen fredag

For tre uker siden varslet regjeringen at neste steg i gjenåpningen av samfunnet skal tas i disse dager. Pressekonferansen om dette blir fredag klokken 13.

Det blir en topptung pressekonferanse. Statsminister Erna Solberg, Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby og KrF-leder og barne- og omsorgsminister Kjell Ingolf Ropstad deltar.

I tillegg vil helseminister Bent Høie (H), justisminister Monica Mæland (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg delta på pressekonferansen.

Breddeidretten kan bli åpnet

Det er ventet flere lettelser i trinn tre, blant annet vil det bli mulig å ha inntil 5.000 tilskuere på idrettsarrangementer. Samtidig øker antallet gjester man kan ha på besøk, fra 10 til 20.

Dessuten ligger det an til at skjenkestoppen ved midnatt oppheves. Her kan det være egne lokale regler som overstyrer, for eksempel er det slik i Oslo.

Etter gjenåpningsplanen ligger det også an til en åpning for at breddeidretten kan åpnes. Hvis regjeringen følger planen, åpnes det for trening med unntak fra enmeterskravet slik at kontaktidrettene kan gjenoppta sin aktivitet.

Nest siste trinn

Det er også blitt varslet at det globale reiserådet kan bli avviklet dersom dette er smittevernmessig forsvarlig. Dette reiserådet gjelder i utgangspunktet til 1. juli.

Trinn tre er det nest siste i regjeringens gjenåpningsplan.

Det har vært knyttet en viss spenning til om gjenåpningen vil gå som planlagt, eller om den må utsettes på grunn av deltavarianten, slik tilfellet har vært i Storbritannia.