Redaktøren i Dagens Medisin går av

46-åringen kom fra redaktørjobb i Romerikes Blad da han tok over som sjef i Dagens Medisin i 2011. Nå melder han i sitt eget magasin at tiden er inne for å gå av.

– I april rundet jeg ti år i jobben. Da er tiden inne for å gi stafettpinnen videre. Det har vært utrolig spennende og givende å få muligheten som redaktør i Dagens Medisin. Avisen har en unik posisjon og spiller en viktig rolle som uavhengig nyhets- og debattavis for helsetjenesten, sier han.

Moe fortsetter i stillingen inntil en ny ansvarlig redaktør er ansatt.