SSB og Udir har vidt forskjellige tall på ukvalifiserte lærere

I dag viser Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), som Utdanningsdirektoratet (Udir) bruker, at rundt 5 prosent av lærerne ikke har godkjent kompetanse til å jobbe som lærer, mens SSBs statistikk viser at nær 24 prosent av lærerne ikke har lærerutdanning.

Tallene brukes ofte i debatter om kompetanse for lærere, og Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til å avklare forskjellene.

SSB regner blant annet kun lærere med godkjent lærerutdanning som kvalifisert, mens i GSI-statistikken blir ansatte regnet som kvalifisert hvis de oppfyller opplæringslovens kompetansekrav. SSB teller i tillegg med korttidsvikarer i sin statistikk, mens GSI kun teller lange vikariater.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er glad for at andelen ukvalifiserte lærere går nedover på begge statistikkene.

– Elevene lærer mer når de får undervisning av gode og kvalifiserte lærere, og derfor er jeg glad for at utviklingen i antall og andel ukvalifiserte i skolen går rett vei. Samtidig er det viktig at vi har et godt faktagrunnlag, sier Melby.