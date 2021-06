Astronauter er på vei til Kinas nye romstasjon

Raketten som skal ta de første romstasjonene til Kinas nye romstasjon, tok av torsdag med tre astronauter om bord. Ferden blir landets lengste til nå, og oppskytingen ble sendt direkte på statlig TV.

Det er Kinas første bemannede romferd på nesten fem år, og er et prestisjeprosjekt for regjeringen i Beijing, som skal markere at det 1. juli er 100 år siden landets kommunistparti ble opprettet.

Razzia mot prodemokratisk avis i Hongkong

Politiet raidet lokalene til den prodemokratiske avisen Apple Daily i Hongkong torsdag morgen. Fem ledere i avisa ble pågrepet, blant dem sjefredaktør Ryan Law.

De er siktet etter Kinas nasjonale sikkerhetslov for Hongkong, og anklages for å konspirere med «et fremmed land eller andre eksterne elementer for å sette den nasjonale sikkerheten i fare», heter det fra politihold. Pågripelsene er det siste i en rekke inngrep mot den populære tabloidavisa, som har støttet opp om demokratibevegelsen i Hongkong.

Ingen streik i flyteriggoppgjøret

Industri Energi kom natt til torsdag til enighet i meklingen med Norges Rederiforbund. Det blir derfor ikke streik blant riggarbeiderne.

Resultatet innebærer blant annet et generelt tillegg på 2,7 prosent, dog minimum 24.500 kroner inkludert feriepenger. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble brutt 20. mai.

CureVac-vaksinen er ikke effektiv nok

Den tyske CureVac-vaksinen har i den siste vaksinestudien, der 40.000 personer deltok, fått påvist en effektivitet på kun 47 prosent. Den oppfyller dermed ikke de statistiske suksesskriteriene, opplyser selskapet. CureVac har ikke søkt om godkjenning for vaksinen ennå.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste i februar at Norge hadde bestilt rundt 2 millioner doser av CureVac-vaksinen. Det er også inngått avtale om levering av opptil 405 millioner doser til EU, men godkjenningen av vaksinen har latt vente på seg.

Sju personer involvert i utforkjørsel i Nome

I alt sju personer var involvert da en bil kjørte utfor veien i Lunde i Nome kommune i Vestfold og Telemark natt til torsdag. Føreren hadde 1,5 i promille.

Politiet undersøker om noen fra ulykkesbilen har stukket fra stedet, skriver politiet på Twitter. Meldingen om utforkjørselen kom til politiet klokka ett natt til torsdag.

180 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 180 koronasmittede i Norge. Det er 32 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 173 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 219, så trenden er synkende. Det er registrert 34 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er én over snittet de sju foregående dagene.