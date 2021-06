Bergen er byen med renest luft i Norge, ifølge EU

Trondheim ligger på en 12.-plass på den samme rangeringen , mens Oslo og Stavanger er henholdsvis nummer 19. og 20.

Det er byene Umeå i Sverige og Tampere i Finland som har den aller reneste luften i Europa, ifølge EEA. Det er også lite skadelige partikler i luften i Funchal på Madeira, i Estlands hovedstad Tallinn og i «vestlandets hovedstad».

Rangeringen er basert luftmålinger fra mer enn 320 byer i EU, Norge, Sveits og på Island de siste to årene. I 127 av disse er luften regnet som god, mens 123 har mild forurensing og 73 byer har dårlig eller svært dårlig luftkvalitet.

De fleste byene som havnet nederst på rangeringen, ligger i Polen eller i Nord-Italia. Aller dårligst luft er det i Cremona i Italia og i Nowy Sacz i Polen.

Det er likevel en rekke byer som ikke er med i rangeringen, blant dem Tromsø. Årsaken er at byene enten ikke har målestasjoner for luftkvalitet eller ikke har data for mer enn 75 prosent av året.

I november viste en rapport EEA at skadelige partikler i luften førte til tidligere død for 417.000 europeere i 2018. Det er 60.000 færre enn ni år tidligere.