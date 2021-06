En person alvorlig skadd i utforkjørsel i Nome

Sørøst politidistrikt opplyste først at fem personer var i bilen, og at luftambulanse var rekvirert, men litt etter klokka tre natt til torsdag opplyser politiet at det dreier seg om i alle fall sju personer, som alle er sendt til sykehuset i Telemark for nærmere undersøkelser.

– Politiet undersøker om noen fra ulykkesbilen har stukket fra stedet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge innsatsleder på stedet, Tor Einar Bakken, mistenker politiet at det har vært flere personer i bilen. En person ble sett løpende fra stedet etter ulykken, skriver Telemarksavisa.

– Det er en varebil hvor flere personer har vært usikret og blitt slengt rundt i kassebilen. Vi mistenker at de har holdt stor hastighet, det har vært mye energi, sier Bakken og bekrefter at en person ble alvorlig skadd og ble hentet med luftambulanse.

Det dreier seg om en enslig bil som kjørte utenfor veikanten i Hantovegen i Lunde. Politiet undersøker omstendighetene rundt ulykken nærmere.

Meldingen om utforkjørselen kom til politiet klokka ett natt til torsdag.