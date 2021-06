Ingen streik i flyteriggoppgjøret – enighet i meklingen

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom til enighet i meklingen rundt klokka 1 natt til torsdag. Forhandlingene har foregått i Stavanger siden onsdag morgen.

– Vi er fornøyd med at vi gjennom mekling har oppnådd et betydelig forbedret resultat som sikrer kjøpekraften for de ansatte på flyterigger og innen plattformboring på faste innretninger, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,7 prosent, dog minimum 24.500 kroner inkludert feriepenger. I tillegg blir nattillegget økt med 3,50 kroner til 90 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60 kroner til 2110 kroner per dag. Endringene gjøres gjeldende fra 1. juni.

Forhandlingene om flyteriggavtalen ble brutt 20. mai. Avtalen omfatter over 4.500 ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.