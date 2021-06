De har fått kontakt med eieren av bobilen, og har fått bekreftet at vedkommende ikke var om bord.

– De fleste av mannskapene avslutter nå, men berging av bilen fortsetter ved hjelp av et lasteskip og redningsskøyte. Politiet fortsetter etterforskning mot eieren, sier redningsleder Vincent Roos i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Bobilen flyter i vannet, et stykke fra land, opplyser politiet i Sørvest.

Heiser bobilen med kran

Dykkere fra redningsskøyta Sjømann fikk festet sleper på bobilen og et lasteskip skal løfte om bord bobilen med kran, opplyser Redningsselskapet.

Det er fortsatt uklart hvordan bilen havnet i vannet.

Dykkere tok seg under vannflaten ved bobilen, opplyste politiets innsatsleder på stedet, Tom Erik Birkeland, til Stavanger Aftenblad i 19.45-tiden.

Ingen personer ble funnet i bilen.

Store ressurser

Et vitne til hendelsen har forklart at det var en person i bilen, men at vedkommende kom seg i land, skriver Randaberg24. Dette er ikke bekreftet av politiet, og heller ikke redningslederen kan bekrefte dette.

Store ressurser rykket ut til hendelen.

Foruten politiet og redningsskøyte, var dykkere fra brannvesenet, redningshelikopter, luftambulanse og ambulansebåt på stedet. I tillegg bidro to forbipasserende lasteskip.