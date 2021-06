Det som er sikkert, er at det blir ganske usikkert eller skiftende vær i hele landet i helgen. Men på lengre sikt er det ikke helt uten håp for at også vi nordmenn kan få kjenne på noe av varmen. Høytrykket sør i Europa kan vare en stund. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe / NTB