Kyllingbedrift stenges ned etter smitteøkning i Midtre Gauldal

Siden 2. juni er 37 personer registrert smittet i Midtre Gauldal kommune. Smitten er stort sett knyttet til Norsk Kylling, og nå stenges bedriften med 290 ansatte ned.

Trønder-Avisa skriver at det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr.

Kommunen har onsdag hatt møte i kriseledelsen, samt møte med Norsk Kylling. Der ble det gjort et hastevedtak etter covid-19-forskriften.

– Tiltakene er iverksatt. Norsk Kylling er kjent med dem og støtter opp, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord i Midtre Gauldal til Adresseavisen.

Nå settes alle som jobber i bedriften som er bosatt i Midtre Gauldal, i karantene inntil videre.

– Det er et grep vi gjør for å bidra til å få oversikt og kontroll på utbruddet som er i regionen, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling til NRK.