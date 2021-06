Bystyremøte i Oslo om mistillitssaken mot Lan Marie Berg

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag at han har full tillit til Berg (MDG). Flere medier erfarer at Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål til bystyret på møtet. Mistillitsforslaget mot Berg har flertall i bystyret etter at Rødt ga sin støtte.

Planlagt toppmøte mellom Biden og Putin

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin skal ha møte i Genève, det første møtet der de to skal møtes ansikt til ansikt som presidenter.

Justisministeren og politidirektøren besøker Svinesund

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt besøker Svinesund tollsted for å se på kontrollen med grensetrafikken og møte pressen i forbindelse med økt reiseaktivitet inn over grensen.

Gruppekamper i fotball-EM

Italia spiller mot Sveits, mens Tyrkia møter Wales i gruppe A i det europeiske mesterskapet i herrefotball. Finland og Russland møtes i gruppe B.

Årets Amanda-nominasjoner offentliggjøres

Prisene deles ut i Haugesund lørdag 21. august. Den årlige norske filmprisutdelingen er et samarbeid mellom Den norske filmfestivalen og Norsk filminstitutt.